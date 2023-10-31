У Польщі українець через втечу від прикордонників може сісти до в'язниці на 10 років

У Польщі затримали 26-річного громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів. Після того, як його помітили прикордонники - він тікав та погрожував їм ножем.

Про це повідомляє польське видання onet.pl.

У Польщі 26-річний українець займався перевезенням нелегальних мігрантів. Коли його зупинили - він почав тікати та погрожував прикордонникам ножем.

Речник Надоджанського відділу Прикордонної служби, підполковник Павло Біскупік повідомив, що 26-річний українець був взятий під варту. Йому висунули звинувачення в організації контрабанди людей та нападі на співробітників Прикордонної служби. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

"26-річному водієві також пред'явлені звинувачення в тому, що він не зупинився для перевірки на дорозі і керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. За рішенням суду, найближчі три місяці він проведе під тимчасовим арештом", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що українець перевозив мігрантів, яким вдалось втекти до Німеччини. Їх наразі розшукують.

Нагадаємо, у Польщі триває резонансне розслідування щодо двох громадян України, у яких на балконі знайшли рештки немовляти.

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