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У Польщі українець через втечу від прикордонників може сісти до в'язниці на 10 років

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі українець через втечу від прикордонників може сісти до в'язниці на 10 років

Польські прикордонники. ФОТО: Прикордонна служба Польщі

Українець був під дією наркотиків.

У Польщі затримали 26-річного громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів. Після того, як його помітили прикордонники - він тікав та погрожував їм ножем. 

Про це повідомляє польське видання onet.pl

У Польщі 26-річний українець займався перевезенням нелегальних мігрантів. Коли його зупинили - він почав тікати та погрожував прикордонникам ножем. 

Речник Надоджанського відділу Прикордонної служби, підполковник Павло Біскупік повідомив, що 26-річний українець був взятий під варту. Йому висунули звинувачення в організації контрабанди людей та нападі на співробітників Прикордонної служби. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

"26-річному водієві також пред'явлені звинувачення в тому, що він не зупинився для перевірки на дорозі і керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. За рішенням суду, найближчі три місяці він проведе під тимчасовим арештом", - йдеться у повідомленні. 

Відомо, що українець перевозив мігрантів, яким вдалось втекти до Німеччини. Їх наразі розшукують. 

Нагадаємо, у Польщі триває резонансне розслідування щодо двох громадян України, у яких на балконі знайшли рештки немовляти.

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Дата публікації
Перегляди
1638
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