У Польщі українець убив дружину та двох доньок і п'ять днів жив із тілами своїх жертв

У невеликому польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний українець Сергій Т. убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, а потім жив в одному будинку з тілами п'ять днів, поки не здався поліції.

Про це повідомляє польське видання Fakt.

Сергій Т. із Пущикова був відомим кухарем до того, як убив своїх близьких. Він приїхав з України працювати в найкращих ресторанах. Його кар'єра розвалилася, коли він почав пити.

Свого часу він розповідав, що мріяв працювати кухарем змалку, коли постійно допомагав бабусі на кухні.

Убивця був добрим кухарем

Після школи він поїхав до Москви вчитися кухарському ремеслу у майстрів. У 22 роки Сергій Т. став шеф-кухарем і працював в елітних ресторанах Москви. Його кар'єра розвивалася.

До виїзду до Польщі працював у ресторані в українському Козятині. Там він зустрів Юлю і закохався.

У 2018 році Сергій приїхав до Польщі та влаштувався на роботу в ексклюзивний ресторан. Через рік після приїзду до Сергія приєдналася його дружина Юлія. У Польщі народилися їхні доньки Дар’я та Марія, яких у сім’ї називали Даша та Маша. З подружжям також жив син Юлії від попередніх стосунків.

Вони орендували невеликий будинок поблизу Познані. Здавалося, що вони проживуть щасливе життя в маленькому містечку Пущиково.

Сергій працював, Юля займалася будинком і дітьми. Дівчатка ходили в дитсадок, 11-річний син Юлі – в сусідню школу. Ідилія, мабуть, тривала б, якби не алкоголь. 42-річний чоловік все частіше заглядав у чарку. Згодом він втратив роботу, накопичив борги, а вдома спалахнули сварки.

“Сварився з дружиною, яка дорікала йому, що він зловживає алкоголем, має борги та не працює. Після однієї з таких сварок він вирішив убити свою дружину”, - розповів після допиту затриманого речник Познанської прокуратури Лукаш Вавжиняк.

Не хотів убивати дітей

13 листопада, коли його дружина з дітьми вже спали, він піднявся нагору, обхопив руками шию 29-річної Юлії і тримав її, поки вона не перестала дихати. Він не хотів убивати дітей, але коли дочки прокинулися, задушив спершу одну, а потім і другу дівчинку.

Вижив лише 11-річний син Юлії. Хлопчик спав в іншій кімнаті. Наступного дня вітчим розповів, що його сестри і мама хворі на ковід і лежать у лікарні, а кімнати на першому поверсі стерилізують і його туди не пускають. Насправді за дверима були тіла жінки та її дочок. Так тривало п'ять днів.

Лише мати Юлії, яка розпитувала про дочку та онуків, змусила вбивцю зізнатися у скоєному. Він пішов у торговий центр у Познані. Узяв із собою сина Юлії. По дорозі він сказав йому, що його мати і сестри мертві. А тоді звернувся до охоронця і зізнався у потрійному вбивстві. “Чоловіка одразу затримали, поліція виїхала за вказаною адресою”, – каже прокурор Вавжиняк.

У прокуратурі Сергій Т. свою провину визнав. Йому інкримінували три вбивства з прямим умислом. “На допиті він був спокійний, але лише наприкінці, коли прокурор запитав, чи не шкодує він про скоєне, розплакався”, – розповідає Вавжиняк.

За потрійне вбивство 42-річному загрожує довічне ув'язнення. 11-річного пасинка Сергія взяла під опіку його бабуся, мати вбитої Юлії, яка вже приїхала до Польщі з України.

Нагадаємо, раніше у поліції міста Києва встановили, що 43-річну мешканку столиці, яку розшукували як зниклу безвісти, було вбито. Убивство було скоєно на ґрунті ревнощів.

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