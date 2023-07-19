У Польщі українець влаштував погоню з поліцією та на смерть збив 21-річну дівчину: фото

В громадянина України було дві заборони на керування автомобілем.
У Польщі 19 липня сталась смертельна ДТП: нетверезий українець, тікаючи від поліції, на смерть збив випадкову перехожу. Його затримали, проте не змогли допитати, оскільки чоловік був дуже п'яний.
Про це пише Polsat News.
Трагічна аварія сталася в середу вранці в місті Легніца. Співробітники міського відділення поліції отримали повідомлення про те, що вулицею Велогорською їде чоловік у стані алкогольного сп'яніння на автомобілі Ford Focus. Патруль виїхав на місце і знайшов автомобіль.
Коли правоохоронці увімкнули світлові та звукові сигнали, щоб зупинити водія для перевірки, чоловік почав тікати.
"Водій, нехтуючи правилами дорожнього руху, зухвало в'їхав у садибу Сенкевичів", - повідомили в поліції.
Там він не вправся з керуванням та збив 21-річну дівчину. Її намагались реанімувати, проте потерпіла померла.
Коли водій пройшов перевірку на алкотестері, у нього виявили понад два відсотки алкоголю в крові. Крім того, після перевірки 24-річного водія в інформаційних системах поліції з'ясувалося, що він має дві активні заборони на водіння.
Підозрюваний є українцем, який їхав з двома пасажирами, також українцями. Водій має дві заборони на керування автомобілем.
"Ми повинні зібрати докази, щоб допитати його як підозрюваного", - сказала прессекретар прокуратури і зазначила, що 24-річний хлопець відповість на запитання прокурора лише після того, як протверезіє.
За скоєння ДТП зі смертельними наслідками в стані алкогольного сп'яніння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Нагадаємо, у Польщі заарештували матір та її дітей, які "не давали жити сусідам" та вигадували різні знущання.
Читайте також:
- У Польщі викрили мережу агентів РФ: планували підриви поїздів з допомогою для України
- Зняв труси та намилився: у Польщі голий чоловік шокував жінок і дітей (фото)
- Увірвалась до храму та вирвала мікрофон у священника: у Польщі жінка зірвала службу через зауваження до вірян