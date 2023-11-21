У Польщі українка напідпитку покусала поліцейського – подробиці (фото)

Громадянка України, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, потрапила у Польщі в аварію.

У Польщі 32-річна громадянка України, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, з’їхала на своєму автомобілі в кювет і не змогла виїхати. Інцидент стався 17 листопада,, в селі Щекаркув в Опольському повіті.

Про це пише портал inPoland.

Люблінські поліцейські отримали інформацію про водійку, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і намагалася втекти з місця пригоди. Також повідомляється, що пасажир авто намагався допомогти водійці виштовхати машину з кювету. Але він теж був нетверезий, тому його спроби виявилися марними.

Аварія у Польщі, в яку потрапила українка / Фото: inPoland

Коли на місце події прибули поліцейські, водійка відмовилась виходити з машини. Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ із замка запалювання, вона почала його кусати.

Правоохоронцям довелося силою заарештувати українку. Крім того, у неї примусово взяли кров, бо вона сказала поліцейському, якого вкусила, що хвора на туберкульоз.

Жінку помістили під варту.

Вона відповідатиме у суді не лише за керування автомобілем у нетверезому стані, а й за образу поліцейського, який перебував на службі, та порушення його недоторканності. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі затримали українця за підозрою у вбивстві дружини і двох малолітніх дітей віком 1,5 і 4,5 року.

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