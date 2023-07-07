У Польщі українка втратила руку і тепер може опинитися за ґратами: деталі пригоди

Українка влаштувала ДТП і тепер може сісти за ґрати.

У Польщі п'яна українка влаштувала ДТП, внаслідок якої втратила руку. Крім того, їй загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє місцева поліція міста Гнєзно Великопольського воєводства, де сталася аварія.

За словами полсьських правоохоронців, 36-річна громадянка України за кермом Mercedes Benz їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала правила дорожнього руху й поїхала прямо. Машина влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків, а далі перекинулася на дах.

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

П'яна українка порушила ПДД і влаштувала ДТП / Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Водійку з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Однак жінка була в машині не одна. Разом з нею їхав 26-річний грузин. З чоловіком нічого не сталося. Проте його доставили до відділу поліції для встановлення обставин ДТП. Ніч він провів в ізоляторі.

За інформацією Fakt.pl, жінка за кермом автомобіля була абсолютно п'яна. В організмі Наталії М. виявили 2,3 проміле алкоголю. Травми, які отримала українка, не дадуть їй забути про аварію на все життя. Вона втратила ліву руку. Кінцівку ампутували приблизно на висоті плеча.

Це не єдині наслідки. Жінка вже втратила водійські права на 3 роки, їй також загрожує тюремне ув'язнення.

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення. / Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Раніше повідомлялося, що у Польщі затримали 20-річного підозрюваного у вбивстві українця.

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