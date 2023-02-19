У Польщі українку зґвалтував водій популярного сервісу таксі: деталі іниденту

У Польщі громадянка України заявила про зґвалтування у таксі, в якому поверталася з вечірки, де була з подругою.

Про це повідомляє tvn24.pl.

Видання пише, що українка після вечірки за допомогою мобільного додатку замовила таксі з центра Варшави, щоб поїхати додому.

За словами самої дівчини, під час поїздки водій таксі утримував її проти волі, а потім примусив до статевого акту. Після інциденту українка заявила до поліції, що була ним зґвалтована.

Водія таксі вже затримали і пред'явили йому звинувачення в насильстві та зґвалтуванні. До справи підключилася прокуратура Варшави, за клопотанням якої на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою три місяці.

Польські журналісти з'ясували, що дівчина нібито використовувала застосунок Bolt, а за кермом був іноземець – громадянин Туркменістану.

У компанії відреагували на інцидент і запевнили, що затриманий громадянин Туркменістану перед наймом на роботу пройшов посилену перевірку та надав довідку про несудимість. За їхніми даними, затриманий не значився він і як особа, яку розшукують міжнародні правоохоронні органи.

Доступ до застосунку підозрюваному заблокували. В компанії заявили, що безпека пасажирів є пріоритетом для них.

"На жаль, навіть такий жорсткий контроль не завжди може бути гарантією поведінки людини у майбутньому. Безпека є пріоритетом для Bolt, але такі інциденти все ще трапляються у сфері таксі, і тому ми виступаємо за посилення регламенту та вимог до перевірки для кожного водія", - сказала представниця компанії Мартина Курковська, яка надіслала електронний лист польським журналістам.

Нагадаємо, торік у травні повідомлялося, що у Варшаві жінки масово повідомляли про зґвалтування у популярних сервісах таксі. Йшлося про щонайменше 20 справ щодо сексуального насильства в таксі. Підозрюваними названо 12 встановлених іноземців різних національностей. Національності ще вісьмох підозрюваних на той момент не були встановлені.

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