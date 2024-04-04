У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть іти до місцевих шкіл

У Польщі усі українські діти, які нині через війну перебувають у країні, від вересня 2024 року будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

Про це повідомила заступниця міністра Йоанна Муха 4 квітня, передає "Радіо Свобода".

За словами Мухи, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, стало відомо, що у Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

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"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", – повідомила Йоанна Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також попередньо відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

Зазначимо, станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal повідомили, що майже половина українців (43%), які перебувають у Польщі, стверджують, що їм важко визначитися з планами щодо повернення на Батьківщину. Ще 19% планують назавжди залишитися в Польщі.