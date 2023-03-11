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У Польщі український далекобійник збив поліцейського перед пунктом пропуску з Білоруссю

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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699
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У Польщі український далекобійник збив поліцейського перед пунктом пропуску з Білоруссю

Фото: inpoland

Офіцера доставили до лікарні. 

У польському місті Стиржинці водій вантажівки, громадянин України, збив поліцейського, який регулював рух в кінці черги вантажівок, що стояли перед пунктом пропуску з Білоруссю. 

Про це повідомяє InPoland.

"Рухаючись у бік Мендзижець-Подляського, водій вантажівки Renault збив поліцейського, який регулював там рух. Офіцер перебував в кінці черги вантажівок, що стояли перед вантажним переходом з білоруссю в Корощині. 70-річний громадянин України, який був за кермом, не дотримався безпечної дистанції, коли оминав офіцера", - йдеться у заяві поліції.

За словами Барбари Салчинської-Пирхли з Головного управління поліції у Бялій Подлясці, у поліцейського був ліхтарик і світловідбивний жилет. Водій вантажівки був тверезий.

Поліцейський отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Зараз його життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. 

Нагадаємо, у Польщі у важку ДТП потрапили два автобуси із українцями: багато постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
699
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