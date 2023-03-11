У Польщі український далекобійник збив поліцейського перед пунктом пропуску з Білоруссю

У польському місті Стиржинці водій вантажівки, громадянин України, збив поліцейського, який регулював рух в кінці черги вантажівок, що стояли перед пунктом пропуску з Білоруссю.

Про це повідомяє InPoland.

"Рухаючись у бік Мендзижець-Подляського, водій вантажівки Renault збив поліцейського, який регулював там рух. Офіцер перебував в кінці черги вантажівок, що стояли перед вантажним переходом з білоруссю в Корощині. 70-річний громадянин України, який був за кермом, не дотримався безпечної дистанції, коли оминав офіцера", - йдеться у заяві поліції.

За словами Барбари Салчинської-Пирхли з Головного управління поліції у Бялій Подлясці, у поліцейського був ліхтарик і світловідбивний жилет. Водій вантажівки був тверезий.

Поліцейський отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Зараз його життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, у Польщі у важку ДТП потрапили два автобуси із українцями: багато постраждалих.

Читайте також: