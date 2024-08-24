У Польщі в аеропорту українця не пустили на літак та затримали: що сталось 

У Польщі 44-річний турист з України влаштував скандал в аеропорту. Через це правоохоронці змушені були застосувати газовий балончик та затримати порушника.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався в аеропорту імені Леха Валенси в Гданську. Як з'ясувалося, при бронюванні квитків сталася помилка, через що турист з України повинен був заплатити додатковий збір. Коли українець почув від працівника аеропорту, що йому доведеться сплатити ще одну вартість подорожі, він розлютився.

Чоловік був настільки агресивним, що в ситуацію втрутилися співробітники прикордонного загону спеціального призначення. Після того, як подальші прохання заспокоїти його не принесли результату, правоохоронці вирішили вивести пасажира силою.

"Пасажир виявився сильнішим. Поліцейські застосували газовий балончик і наділи на нього наручники. Як з'ясувалося, потенційний мандрівник перебував у стані алкогольного сп'яніння", - пояснив Тадеуш Грухалла, пресофіцер Морського регіонального відділу Прикордонної служби в Гданську.

Згідно з інформацією, наданою службою, після протверезіння в Соціальному пункті невідкладної допомоги для осіб в стані алкогольного сп'яніння в Гданську, прикордонники оштрафували 44-річного громадянина України на 1 000 злотих.

Нагадаємо, у Польщі прокоментували події в Курській області.

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