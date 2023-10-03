У Польщі в аеропорту українця не впустили до літака та оштрафували: що він накоїв

Українець перепросив у польської поліції за свою поведінку.
У Польщі в аеропорту Вроцлава затримали агресивного українця, який планував летіти до Туреччини. Чоловіка не впустили на рейс і оштрафували.
Про це пише польське видання wprost.pl.
Як зазначається, громадянин України хотів полетіти до Туреччини, але під час проходження контролю не підкорився вказівкам офіцерів. Оскільки українець перебував у стані алкогольного сп'яніння, поліція доставила його до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.
Громадянин України через свою поведінку так і не зумів вилетіти до Туреччини та повинен заплатити 400 злотих штрафу.
Він опинився у витверезнику та у відділку поліції, визнав, що реагував занадто агресивно і зрозумів свою помилку.
Нагадаємо, у Польщі турист заховався у поїзді в дивному місці.
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