У Польщі в аеропорту українця не впустили до літака та оштрафували: що він накоїв

Українець перепросив у польської поліції за свою поведінку.

У Польщі в аеропорту Вроцлава затримали агресивного українця, який планував летіти до Туреччини. Чоловіка не впустили на рейс і оштрафували.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Як зазначається, громадянин України хотів полетіти до Туреччини, але під час проходження контролю не підкорився вказівкам офіцерів. Оскільки українець перебував у стані алкогольного сп'яніння, поліція доставила його до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.

Громадянин України через свою поведінку так і не зумів вилетіти до Туреччини та повинен заплатити 400 злотих штрафу.

Він опинився у витверезнику та у відділку поліції, визнав, що реагував занадто агресивно і зрозумів свою помилку.

Нагадаємо, у Польщі турист заховався у поїзді в дивному місці.

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