Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3379
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці: що відомо

Фото: Associated Press

Отруєння може мати вірусний характер.

У центрі для українських біженців у польських Глухолазах в Опольському воєводстві отруїлися понад 20 осіб, зокрема й дітей. Їх шпиталізували.

Про це повідомляє видання in Poland.

Симптоми отруєння мають вісім дорослих і 15 дітей. Погіршення самопочуття вони відчули у п'ятницю ввечері, 25 листопада.Санітарна інспекція під час обстеження кухні та харчоблоку порушень не виявила.

"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Своєю чергою, польський воєвода Славомір Клосовський заявив, що за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер. Адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу. 

Нагадаєм, у польському місті Гура родину з України пограбували, а щоб замести сліди злочину крадій спалив викрадені документи родини. Інцидент трапився, коли родина поверталася до України.

Читайте також:

Уряди України та Польщі створили фонд допомоги жінкам, звільненим з російського полону

Уряди України та Польщі створили фонд допомоги жінкам, звільненим з російського полону

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3379
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація