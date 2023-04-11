У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є потерпілі (фото)

У Польщі в Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців.

Про це пише myslowice.naszemiasto.pl.

ДТП сталась у ніч проти 11 квітня. Там посеред траси зіткнулись мікроавтобуси, один з який перевозив українців. Двох чоловіків з України госпіталізували з різними травмами.

За даними поліції, причиною аварії став туман і нездатність підібрати швидкість відповідно до дорожніх умов. Один автомобіль в'їхав у задню частину іншого. Також поліція додала, що цією ділянкою дороги було складно рухатись через ремонт траси.

Причини аварії розслідують польські правоохоронці.

Нагадаємо, у Польщі в грудні 2022 року сталась трагедія: 36-річна мати кинулась рятувати свого 10-річного сина, який тонув у річці. Дитина померла у лікарні, а тіло жінки знайшли лише у квітні 2023 року.

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