У Польщі в ДТП загинули 3 українців, зокрема 16-річний юнак: ще двох госпіталізували

У легковому автомобілі BMW їхало п’ятеро чоловіків, усі – громадяни України. Троє з них, на жаль, загинули.

У Польщі троє громадян України, зокрема 16-річний юнак, загинули у ДТП. Ще двох українців госпіталізували.

Про це передає польське видання Radiozet.

Інцидент трапився на провінційній дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві. У легковому автомобілі BMW їхало п’ятеро чоловіків, усі – громадяни України. Водій автівки зіткнувся з вантажним фургоном.

16-річний пасажир BMW загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир, незважаючи на надану невідкладну медичну допомогу, померли в лікарні. Ще двох пасажирів – 38 і 15 років – доправили до лікарні.

У вантажівці перебувало двоє людей, які не отримали тілесних ушкоджень. Водій вантажівки був тверезий.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний хлопчик з України.

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