У Польщі в хостелі знайшли мертвою українку: у МЗС відреагували на трагедію

Українська сторона співпрацює із польськими слідчими органами для встановлення причини смерті 51-річної українки.
У Польщі в одному з хостелів у Стараховіце виявили тіло 51-річної громадянки України. У МЗС, коментуючи трагедію, повідомили, що жінка перебувала на території сусідньої країни на законних підставах.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС України в коментарі УНІАН.
"Поліція міста Стараховіце у Свєнтокшиському воєводстві в Польщі повідомила про виявлення 11 жовтня в одному з хостелів міста померлу громадянку України", – кажуть у МЗС.
У зв'язку з цим, генеральне консульство України в Кракові вже вийшло на зв’язок із польськими слідчими органами для встановлення причини та обставин смерті.
У МЗС кажуть, що консули нині розшукують родичів померлої. Рідні можуть звернутися за консульською допомогою до Генерального консульства України за телефоном "гарячої лінії": +48 669 352 962 або електронною поштою: gc_plk@mfa.gov.ua.
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