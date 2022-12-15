У Польщі біля кабінету начальника поліції вибухнув "подарунок з України": постраждав генерал

У столиці Польщі Варшаві в суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні стався вибух. Там здетонував "подарунок", який польський начальник поліції отримав під час візиту до України.

Про це повідомляє польське МВС.

Вибух у приміщення Головного управління нацполіції Польщі пролунав 14 грудня о 7:50. За попередніми даними, вибухнув подарунок, який польський очільник поліції отримав під час свого візиту до України, де зустрічався з керівником Нацполіції України та ДСНС. Командир польської поліції, генерал Ярослав Шимчик отримав легкі поранення.

"Внаслідок вибуху командир поліції отримав незначні тілесні ушкодження і з учорашнього дня перебуває в лікарні на обстеженні. Також легкі поранення отримав цивільний співробітник ГУ Нацполіції, які не потребували госпіталізації. Польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення. Справою від початку займаються прокуратура та відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

За даними видання Gazeta Wyborcza, несподівано вибухнув гранатомет, коли з ним працювали офіцери в кімнаті. У Польщі наголошують, що вибух пролунав у таємній кімнаті, до якої не всі співробітники поліції мали доступ.

Нагадаємо, у Російській Федерації обурилися рішенням Польщі, яка визнала РФ державою-спонсоркою тероризму. У Москві заявляють, мовляв, Варшава втратила орієнтири.

Також сейм Республіки Польща визнав Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи.

Читайте також: