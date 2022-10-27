У Польщі в консульствах припинили подовжувати дію закордонних паспортів: що треба знати

Подовжити термін дії закордонного паспорта та внести інформацію про дитину можна в інших установах.

Дипустанови України в Польщі більше не подовжуватимуть дію закордонних паспортів і не вноситимуть дані дітей.

Про це повідомило посольство України в Польщі.

"Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 18.10.2022 року №1185 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №170", якою запроваджені зміни до тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Також читайте Українці у Польщі масово відкривають свій бізнес: у яких сферах реалізовують себе біженці

У цьому зв’язку подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон не здійснюватиметься. Також не вноситиметься інформація про дітей до закордонного паспорта батьків.

Подовжити термін дії закордонного паспорта та внести інформацію про дитину можна в територіальних органах/територіальних підрозділах Державної міграційної служби в таких випадках:

у разі необхідності термінового виїзду за кордон,

у разі нагальної потреби в лікуванні того, хто від’їздить,

у разі від’їзду особи, яка супроводжує тяжкохворого,

у разі виїзду у зв'язку зі смертю родича, який проживав за кордоном.

Нагадаємо, в Польщі ZUS перевіряє українських біженців, які виїздять з Польщі на понад місяць, і скасовують таким особам виплати за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунський". Так, після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

Читайте також: