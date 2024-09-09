У Польщі в лікарні померла 25-річна вагітна українка: без матері залишилося троє дітей

У жінки сталася внутрішня кровотеча через розрив матки. Дитина в утробі була мертвою.

В Польщі в лікарні померла 25-річна вагітна українка. Без матері залишилося троє дітей.

Про це пише польське видання Wiadomosci.

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Трагедія сталася ще в середині серпня, але про неї стало відомо тільки зараз. Жінку привезли в непритомному стані з кровотечею з Нового Таргу до лікарні Кракова. Її відправили в реанімацію і там українка померла. У неї в утробі був мертвий плід. Також українка була інфікована сепсисом.

Зазначається, що в українки залишилося троє дітей.

Виявилося, що 25-річна дівчина потрапила до лікарні в Новий Тарг кількома місяцями раніше, коли вона була на початку вагітності, яка, як неофіційно дізналися журналісти, була важкою. Проте на стаціонарному лікуванні вона не перебувала.

Журналісти зазначають, що провину персоналу лікарні встановити складно. Керівництво обох закладів, куди потрапила вагітна жінка, наразі не коментує випадок.

Це не перший такий випадок

У травні 2023 року у згаданій лікарні в Новому Таргу померла 33-річна жінка, яка була на п’ятому місяці вагітності. Причиною її смерті став септичний шок. За словами адвоката та родини жінки, лікарі не зважилися на переривання вагітності, хоча життя пацієнтки була під загрозою.

Раніше повідомлялося, що в Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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