У Польщі в лісі знайшли мертвим 20-річного мігранта з Сирії: біженці знову штурмували кордон

У Польщі в лісі знайшли мертвим 20-річного мігранта з Сирії: біженці знову штурмували кордон

В ніч проти 13 листопада мігранти штурмували польський кордон.

У Польщі біля села Вілька Терехівська у лісі знайшли мертвим 20-річного мігранта з Сирії. Причини смерті чоловіка встановить експертиза.

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Про це повідомляє поліція Підляшшя.

"Вчора в лісі неподалік кордону у Вільці Терехівській було виявлено труп 20-річного сирійця. Розслідування, проведені на місці, де було знайдено тіло, не дозволили однозначно встановити причину смерті, – повідомили у поліції Підляшшя.

Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

У поліції додали, що тіло знайшов під час огляду співробітник лісового господарства. Під час огляду тіла правоохоронці знайшли паспорт покійного.

Польське видання wiadomosci.onet.pl повідомляє, що це вже не перша смерть серед мігрантів на польському кордоні. Раніше там виявили тіло 16-річного громадянина Іраку.

Також у Польщі повідомляють, що в ніч проти 13 листопада мігранти з білоруської сторони намагались прорватись через кордон. Їх було орієнтовно 100 осіб. Проте побачивши поліцейських, солдат та працівників прикордонної служби, мігранти втекли вглиб лісу.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться велика нарада, на якій будуть вирішувати питання щодо міграційної кризи, створеної на польсько-білоруському кордоні. Зустріч запланована на неділю, 14 листопада.

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