У Польщі в українки з двома дітьми викрали майже 90 тис. грн і спалили їхні паспорти

У польському місті Гура родину з України пограбували, а щоб замести сліди злочину крадій спалив викрадені документи родини.

Про це повідомляється на сайті тамтешньої поліції.

Виявилося, що інцидент стався рано-вранці, близько 4:00, коли 38-річна українка та двоє її синів 10 та 11-річного віку саме збиралися повернутися на батьківщину.

Жінка замовила таксі до залізничної станції і переносила речі до автівки з помешкання. У цей момент до одного із дітей підбіг молодик, який намагався вихопити з рук хлопчика рюкзак. Зробити це йому не вдалося і він схопив сумку, яка була поруч, і втік.

З'ясувалося, що саме в тій сумці були не тільки квитки на потяг і їжа в дорогу, а й гроші (2200 доларів США (81 218 грн) та 200 євро (7 689 грн)) та документи, зокрема, довідки хлопчика, який лікується від онкологічної хвороби.

Одразу після цього жінка звернулася до поліції. Тамтешнім правоохоронцям вдалося знайти крадія. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом.

Під час обшуку в його оселі знайшли та вилучили вкрадені гроші. Утім, зловмисник встиг спалити всі документи родини. Наразі зловмисника зобов'язали з'являтиметься в повітовому управлінні поліції тричі на тиждень для відмітки про нагляд. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Потерпілій частково відновити втрачені документи допомогли правоохоронці.

Нагадаємо, житель Івано-Франківська вкрав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ і переселенців, і продавав її на місцевому ринку. Чоловік збрехав настоятелю церкви, сказавши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів на майже 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.

Як повідомлялося, у Польщі біженцям з України, які повертаються на батьківщину на понад 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог в межах програм "500+" або "Сімейний капітал опікунський".

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