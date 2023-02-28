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У Польщі в університеті під час навчання загадково загинув студент: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі в університеті під час навчання загадково загинув студент: подробиці трагедії

Фото: krakow.mapaakademicka.pl

В університеті не розголошують подробиць інциденту.

У Польщі в будівлі Науково-технічного університету у Кракові у вівторок, 28 лютого, загинув студент. Він впав з внутрішніх сходів. 

Про це пише wprost.pl.

Трагедія сталась у приміщенні Краківської політехніки 28 лютого о 8:30. Молодий чоловік впав з внутрішніх сходів.

"Врятувати його не вдалося. Обставини інциденту з'ясовують співробітники поліції та прокуратури. Наразі виключено, що до смерті спричинилися треті особи", - повідомив речник краківської поліції Пьотр Шпєх. 

В університеті відмовились надавати детальнішу інформацію про трагедію. 

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні на території Краківської політехніки в одному з корпусів стався нещасний випадок, в результаті якого загинув студент . На місці події працювали відповідні служби. Наразі ми не надаємо жодної іншої інформації", - повідомила Анна Жмуда-Мушинська, прессекретарка університету.

Нагадаємо, у Польщі між українцем і росіянами виник конфлікт і ті, настільки "злякалися" громадянина Україна, що подали на нього заяву до поліції. 

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Дата публікації
Перегляди
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