У Польщі відбулися місцеві вибори: які партії перемагають — результати екзит-полу

Три партії, які входять до демократичної коаліції та формують уряд Дональда Туска, спільно набрала понад 50% голосів.

У неділю, 7 квітня, у Польщі відбулися вибори до органів місцевого самоврядування країни. Поляки обирали близько 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисяч війтів, бургомістрів та мерів міст.

Згідно з екзит-полом Ipsos для TVN24, найбільшу кількість голосів отримала націоналістична партія “Право і Справедливість” Ярослава Качинського, однак три партії, які входять до демократичної коаліції та формують уряд Дональда Туска, спільно набрала понад 50% голосів.

Окрім того, у столиці країни Варшаві чинний мер Рафал Тшасковський, який обраний від “Громадянської платформи” претендує на переобрання уже в першому турі.

За даними екзит-полу, на місцевих виборах перемагає “Право і Справедливість” із підтримкою 33,7%. Це трохи гірший результат порівняно з 2018 роком, коли партія Ярослава Качинського набрала 34,1 відсотка.

“Громадянська коаліція” задовольнилася другим місцем із 31,9% підтримки, проте партія на чолі з Дональдом Туском покращила свій результат порівняно з 2018 роком, коли набрала 27%.

Партія “Третій шлях”, яка входить до урядової коаліції, посіла третє місце з підтримкою 13,5%. Це менше, ніж прогнозували попередні опитування, але більше, ніж у 2018 році.

Ультраправа “Конфедерація” набрала 7,5 відсотка, випередивши "Лівицю" (ще одну коаліційну партію), яка має лише 6,8 відсотка.

Ймовірно, другого туру виборів не буде у Варшаві, Гданську та Катовіце, чинні мери отримують тут понад 50 відсотків голосів.

Однак екзит-пол Ipsos показує, що другий тур слід очікувати в Кракові, Вроцлаві та Жешуві.

Нагадаємо, 15 жовтня минулого року у Польщі на парламентських виборах теж перемогла партія “Право і Справедливість”. Однак, “Громадянська платформа”, “Третій шлях” і “Лівиця” отримали більшість місць у Сеймі та сформували уряд.

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