У Польщі відчайдушна українка бігла три кілометри за потягом, в якому були її діти

У Польщі 36-річна українка пробігла за потягом залізничними коліями майже 3 кілометра.

Про це повідомляє портал wyborcza.pl, посилаючись на поліцію.

Відомо, що громадянка України разом з трьома дітьми віком 5, 7 і 10 років їхала потягом з Перемишля до Варшави. Увечері на одній зі станцій вона на мить вийшла на перон, не взявши з собою ані документів, ані телефон.

Утім, саме в цей момент потяг раптово рушив з місця. Не гаючи жодної хвилини, українка почала бігти за потягом, у якому залишилися діти.

" Далі поїзд вирушив до Радома, згідно з розкладом, оминаючи станцію Скаржисько-Каменна. Зневірена мати бігла коліями за поїздом " , – розповів журналістам пресофіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

Зрештою вона пробігла майже 3 км, допоки на місце не приїхала поліція. Як повідомляють місцеві ЗМІ, спочатку жінка не змогла заспокоїтися і пояснити поліцейським, що вона робила на коліях.

За словами поліцейських, вона нервувала і не відповідала на запитання. Лише через кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт із співробітниками охорони колій і дізналися, що потяг має зупинитися в місті Радом.

У цей час працівники залізниці опікувалися дітьми, які залишилися у потязі. Матері також дали можливість поговорити з дітьми по телефону та заспокоїти їх.

У результаті українку довезли залізничної станції в Радомі, де вона зустріла дітей і вирушила з ними до Варшави.

Нагадаємо, у Польщі загинув 59-річний український заробітчанин. Під час робіт із висоти близько 15 метрів підіймач, в якому він перебував із товаришем, раптово впав. Внаслідок нещасного випадку українець загинув на місці.

Як повідомлялося, у Польщі місцевий підліток побив молотком 7-річну дівчинку з України.

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