У Польщі відповіли на заклик Зеленського передати Україні МіГ-29: "це можливо, але не зараз"

Міністр оборони Польщі не виключає можливість передавання Україні літаків МіГ-29, але тільки після того, як польські ВПС отримають заміну.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона "розуміє" заклик президента України Володимира Зеленського передати українським військово-повітряним силам свої винищувачі МіГ-29. Але це питання можна буде обговорювати лише після того, як Польща отримає вже замовлені у США сучасні літаки F-35.

Про це пише Wirtualna Polska.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГ-29, які досі використовуються, зокрема для виконання завдань із захисту повітряного простору Польщі. Потім ми будемо ухвалювати рішення", – додав він.

Голова польського оборонного відомства підкреслив, що "Польща вже зробила для України все, що могла". До того ж безпека польської держави завжди є найвищим імперативом і всі рішення уряду ухвалюються саме через призму безпеки Польщі.

"Я знаю, що Україні потрібні багато видів озброєнь, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберігати свої можливості. І це пріоритет для мене як міністра оборони", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав Польщу надати Україні винищувачі Міг-29. Президент наголосив, що Україна їх дуже потребує.

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