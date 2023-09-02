У Польщі відповіли на звинувачення Мінська щодо порушення гелікоптером повітряного кордону Білорусі

У Варшаві відкидають всі звинувачення у порушення білоруського кордону.

У Польщі заперечили обвинувачення Мінська про порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі.

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Про це інформує Polsat News.

"Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи", - заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що таке повідомлення Білорусі цілком може бути провокацією.

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Ці послуги є прямим продовженням режиму Лукашенка", - сказав заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт порушив кордон країни.

Крім того, ми раніше інформували, що білоруські військові напали на польських прикордонників.

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