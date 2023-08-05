У Польщі відреагували на провокацію з гелікоптерами Білорусі – як посилили контроль кордону

Міністерство закордонних справ Польщі 4 серпня надало уряду Білорусі переконливі докази порушення кордону білоруськими військовими гелікоптерами. У польському МЗС наголосили, що наведені дані суперечать позиції Республіки Білорусь, викладеній в офіційних заявах її МЗС та Міноборони. Також стало відомо, що польські бойові гелікоптери почали контролювати польсько-білоруський кордон.

Про це пише Bild.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що після цього польське командування перекинуло на кордон військові вертольоти. Вони перебувають у бойовій готовності на двох базах поблизу кордону з Білоруссю та у разі провокації мають відкрити вогонь.

Крім того, за словами польського військового керівництва, небезпеку для країни також становлять найманці ПВК "Вагнер", яких після невдалої спроби збройного перевороту перекинули до Білорусі.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, бійці приватної військової компанії продовжують отримувати вказівки з Кремля.

"У мене немає сумнівів, що дії, які здійснює "Вагнер", насправді контролюються російською державою", - сказав президент. У зв'язку із цим Польща розглядає розміщення найманців у Білорусі як частину російської загрози.

Окрім Польщі, додатковий контингент військових на кордоні з Білоруссю також розгорнули Латвія та Литва. Наразі країни обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

Нагадаємо, 1 серпня сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону. Ця провокація змусила польську армію посилити свою присутність біля східного кордону, зокрема до межі з Білоруссю було передислоковано бойові гелікоптери.

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