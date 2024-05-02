У Польщі викинули на смітник 16 тисяч злотих: чому так сталося і хто знайшов гроші

У Польщі працівники ресторану випадково викинули на смітник 16 тисяч злотих. Щоб розшукати гроші, вони звернулися до поліції.

Про це пише польське видання onet.pl.

У Раві Мазовецькій, що в Польщі, працівники ресторану під час прибирання випадково викинули на смітник виручку закладу в розмірі 16 тисяч злотих. Спочатку вони намагалися самостійно розшукати кошти, проте згодом звернулися до поліції.

"Існувала підозра, що хтось помітив гроші в контейнері і привласнив їх. Криміналісти почали переглядати записи з камер відеоспостереження і встановлювати, хто, якщо хтось, виніс сміття. Завдяки втручанню поліцейських з'ясувалося, що кілька годин тому весь контейнер був вивезений на сміттєзвалище", – пояснила працівниця місцевої поліції Агата Кравчик.

Через втрачені кошти співробітникам поліції довелося зупинити роботу на сортувальному заводі, оскільки відходи вже були повністю підготовлені до перероблення. Після повторного обшуку сміття в одному з мішків була знайдена коробка з готівкою. Вилучені гроші будуть передані власникові в повному обсязі.

Нагадаємо, в Польщі білоруску сплутали з українкою та побили через російську мову.

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