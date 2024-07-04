У Польщі викликали поліцію через кота, який заснув на вулиці

У польському місті Жирардув перехожі викликали муніципальну поліцію через кота, який заснув посеред вулиці. Люди наполягали, що тварину побили і її навіть клює ворона.

Про це пише польське видання onet.pl.

Додзвонювачі повідомили поліції порядку, що на вулиці Юзефа Мірецького лежить понівечений кіт, якого вже дзьобають ворони.

"Поліцейські виявили, що кіт відпочиває, гуляє і знаходиться в хорошому стані, про що було повідомлено ветеринарного лікаря" - йдеться у повідомленні муніципальної поліції Жирардува.

Кіт, через якого викликали поліцію. Фото: Straż Miejska w Żyrardowie

Там додали, що що кіт був у чудовому настрої.

"Як тільки охоронці нахилилися до кота, тварина відреагувала так, ніби хотіла з ними погратися. Після чого встала і пішла геть. Кіт просто відпочивав, гріючись на сонечку". - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі кажуть, що цей пухнастий популярний у місті і його ще називають "котом з кебабу", оскільки він часто буває в одному із закладів харчування.

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