У Польщі викрили 16 агентів РФ: частина - українці, які тікали від війни, наймолодшому зраднику 16 років

У Польщі шукатимуть зрадників, які працюють на Росію.

Серед 16 членів найбільшої в історії мережі російської розвідки, що діяла в Польщі, яку розгромили ABW і Люблінська національна прокуратура, аж 12 є громадянами України. Деякі з них мають статус біженців у сусідній країні, а дехто вже перебував у Польщі раніше.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Наймолодший агент Росії - 16-річний українець

Наймолодшим агентом, якого завербувала російська розвідка є 16-річний хлопець з України. Серед підозрюваних є студенти з Білорусі, один росіянин - молодий хокеїст із Заглембе Сосновець. Всі вони - аматори. Загалом, за даними польського видання, 75% затриманих - українці.

Після розкриття шпигунської мережі у Польщі закликають посилити нагляд за біженцями із сусідніх країн.

"Польща має величезну проблему. Наші служби повинні проникнути в кола іноземців зі сходу, їхні спільноти в Інтернеті", - вважає генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач Сухопутних військ.

Станіслав Жарин, заступник міністра-координатор спеціальних служб: "Тут є аналогія з вербуванням джихадистів, яке ми знаємо з останніх років. Тобто, постановка певних завдань, все більш серйозних, на замовлення "анонімної" особи".

Камери помітив випадковий перехожий і заявив до поліції

У польських регіонах біля кордону з Україною шпигуни, завербовані ГРУ - російською військовою розвідкою, встановлювали камери на залізничних шляхах і готували диверсії.

Перші дев'ять членів мережі ABW були затримані в березні, за ними послідували інші - на сьогодні їхня кількість становить 16 осіб. Сенсаційну інформацію про те, що ядром групи були українці, повідомила газета Washington Post, також виявивши, що серед наказів, які вони отримували, були підриви потягів, що перевозили зброю в Україну, підпали і навіть вбивства.

Мережу вдалось викрити, оскільки перехожий помітив об'єктив камери на деревах вздовж важливої ділянки колії, біля мосту, де поїзди повинні знижувати швидкість. Камера працювала на сонячних батареях і передавала відео онлайн, яке відкривалося за допомогою пароля.

Завдяки даним з камери та телефонним логінам польські слідчі встановили першого учасника мережі, а він - інших та "охоронця".

Росія доручила диверсії аматорам

Видання стверджує, що польські спецслужби не хотіли публікувати дані, що серед затриманих агентів РФ були українці.

"Серед тих, хто тікав від війни з України, були й агенти російських спецслужб, які намагалися опинитися в Європі. Такої можливості Росія не упустила б. І це не єдина мережа, яку виявила ABW, за моїми оцінками, їх більше десятка", - пояснив генерал Скшипчак.

У Польщі вважають, що Росія береже своїх розвідників, а тому вирішила доручити роботу з підривів потягів аматорам. За даними експертів, вони могли впоратися з таким завданням.

У Польщі вважають, що вони повинні співпрацювати з СБУ задля пошуку колаборантів

Польські експерти додають, що серед біженців з України є багато уродженців східних регіонів, які є лояльними до Росії, навіть попри війну.

За словами Станіслава Жарина, "проблема полягає в тому, що мережа складалася з іноземців, які нічим особливим не вирізняються і є повсякденним явищем у Польщі". Він також визнав, що "деякі члени мережі були людьми, які приїхали до Польщі в останні місяці".

У Польщі вважають, що їхні спецслужби повинні співпрацювати з українською СБУ.

"Звернімо увагу на людей, які надмірно цікавляться транспортом, що прямує на схід, військовими частинами або енергетичною інфраструктурою - над цими об'єктами працюють російські служби", - зазначає Жарин.

Нагадаємо, Washington Post повідомляла, що Росія завербувала в Польщі агентів, серед яких опинилися біженці з України. За гроші зрадники мали чинити диверсії, підпали та вбивства.

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