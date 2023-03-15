У Польщі викрили мережу російських шпигунів: готували диверсії на коліях та автотрасах - ЗМІ

За попередніми даними, у справі затримано шість осіб. Ймовірно, це громадяни Білорусі, які працювали на замовлення російських спецслужб.

Польські служби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Група мала вести підготовку до диверсійної діяльності на території Польщі, зокрема на залізниці та автошляхах, якими транспортують зброю для України.

Про повідомляють на сайті RMF FM з посиланням на джерела в Агентстві внутрішньої безпеки.

За попередніми даними, у справі затримано шість осіб . Ймовірно, це громадяни Білорусі, які працювали на замовлення російських спецслужб.

Арешти пов'язані з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, особливо на ділянках у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною.

Також шпигунське обладнання було встановлене біля аеропорту в Ясьонці під Жешувом, куди транспортують західну зброю та боєприпаси для України.

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Як додає сайт, зазначені камери мали бути встановлені також в інших місцях і містах Польщі.

RMF FM повідомляє, що співробітники служб і поліції приведені в стан підвищеної готовності. Вони спрямовані на перевірку та захист стратегічних для Польщі залізничних маршрутів. Також мали посилити захист ключових об’єктів критичної інфраструктури.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин оприлюднив повідомлення про проведення у четвер, 16 березня, спеціального брифінгу для ЗМІ, на якому буде зроблено заяву з цього приводу.

W dniu jutrzejszym Min. Koordynator oraz Szef @MSWiA_GOV_PL @Kaminski_M_ wygłosi oświadczenie dla mediów, w którym odniesie się do doniesień @RMF24pl.



Konferencja o godzinie 11:00 w @MSWiA_GOV_PL. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) March 15, 2023

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України.

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