У Польщі викрили міжнародну групу шахраїв, серед яких є українці: як діяли аферисти

У Польщі затримали шахраїв, які організовували незаконний перетин кордону іноземцями.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Зазначається, що у зловмисників були посвідки на постійне проживання у Польщі і вони мали співучасників у Чехії, Угорщини, Бельгії та Німеччини.

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Так, група осіб з двох українців та росіянина виготовляла для іноземців фальшиві документи про працевлаштування у Польщі. Це дозволяло нелегалам подавати документи на отримання польської візи.

Спершу іноземців перевозили до Польщі або Чехії, а потім до Англії. За документ шахраї брали від 200 до 700 злотих (1 657 грн - 5 800 грн), перевезення коштувало до 500 євро (близько 19 400 грн).

Співробітники прикордонної служби Любачува під наглядом окружної прокуратури в Перемишлі розслідують справу.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали начальника митного поста "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника. За даними слідства, вони вимагали від автоперевізника систематично надавати їм хабарі за прискорення митного оформлення багажу пасажирів.

Як повідомлялося, у Закарпатській області затримали трьох місцевих жителів, які підшукали клієнтів-ухилянтів, щоб переправити їх за кордон. За це закарпатські ділки отримали від ухилянтів 18 тис. доларів.

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