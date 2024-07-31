У Польщі виник скандал через українку-помічницю Дональда Туска: що про неї говорять

До роботи у польському парламенті вона працювала у салоні краси у Варшаві.

У польських ЗМІ та соцмережах активно обговорюють помічницю прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска Крістіну Вороновську, яка має українське походження. Дівчині закидають відсутність відповідної для такої роботи кваліфікації та ймовірні зв’язки зі спецслужбами Росії, оскільки її батько, начебто, був співробітником радянської військової розвідки.

Про цей скандал повідомляє ВВС.

На офіційному сайті Сейму Польщі в інформації щодо помічниці прем’єр-міністра Крістіни Вороновської вказано, що до роботи у польському парламенті вона працювала у салоні краси “Dream of beauty” у Варшаві. Там вона спеціалізувалася на косметологічних процедурах в області очей та брів.

Цей факт з її біографії найбільше збурив користувачів соцмереж, які вважають несподіваним перехід Вороновської від косметології до політики. Від травня 2024 року вона стала помічницею депутата Дональда Туска, ще до того, як його було обрано прем’єр-міністром.

Що відомо про Вороновську

Крістіна Вороновська народилася 1989 року в Польщі, де її батько служив у радянській армії. Після розпаду СРСР та виведення контингенту радянських військ її родина переїхала до України.

Після закінчення економічного факультету в неназваному університеті Вороновська якийсь час працювала в Україні у банківській сфері, а від 2018 року проживає у Польщі.

У своєму Інстаграм вона називала себе українкою, але її дідусь й бабуся мають польське коріння.

Крім роботи у салоні краси, Крістіна Вороновська працювала в офісі партії "Громадянська платформа".

У чому підозрюють Вороновську

У соцмережах звернули увагу на те, що поблизу польського села Мендзижече, де народилася помічниця Туска, дислокувалися радянські війська зв'язку.

“Цілком ймовірно, що ваша помічниця — донька офіцера. Офіцера ГРУ – тобто російської військової розвідки", - звернувся до Туска у мережі Х журналіст Марцін Добскі.

Також у соцмережах писали, що Вороновська начебто має родичів у Росії.

Коментатори у мережі Х жартома пишуть, що Вороновська насправді є агентом СБУ в офісі Туска.

Що кажуть в уряді Польщі

Зі спростуванням інформації щодо Вороновської був змушений виступити керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабець.

Він запевнив, що жінку перед прийомом на роботу до Сейму перевірили спецслужби. Грабець також запевнив, що Вороновська не має доступу до жодної конфіденційної інформації.

"Крістіна працює з нами у "Громадянській Платформі" від 2022 року. Її взяли на посаду секретаря, коли ми шукали нових людей для розширення офісу перед виборчими кампаніями", - розповів він.

Ян Грабець повідомив, що особисто рекомендував Вороновську, і додав, що вона працює помічницею депутата за контрактом.

Керівник канцелярії прем'єра підтвердив, що Крістіна Вороновська народилася в Польщі, оскільки її батько служив там як солдат радянської армії. Після проголошення незалежності України батько Вороновської вступив до української армії. Зараз він є військовим пенсіонером та працює в охороні.

Нагадаємо, у Польщі проросійська, ультраправа політична сила "Конфедерація" перед приміщенням Сейму провела антиукраїнський мітинг.

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