У Польщі викрили агентів російського ГРУ, які планували втручання у вибори президента

Російське угруповання було підготовлене для того, щоб “вербувати різних людей”.

У Польщі викрили групу осіб, які працювали на військову розвідку РФ та мали завдання вплинути на вибори президента країни шляхом дезінформації та розпалювання нестабільності.

Про це заявив у п’ятницю, 10 січня, в ефірі польського телебачення віце-прем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, передає Reuters.

“Останніми днями було ідентифіковано російську групу, ще одну, яку інспірувала та підготувала російська військова розвідка ГРУ, метою якої є вплинути на вибори в Польщі”, — сказав він.

Також читайте У Польщі ухвалили важливе рішення щодо можливого арешту Нетаньягу

Гавковський не надав жодних інших подробиць щодо передбачуваної групи, зазначивши лише, що вона “поширювала неправдиву інформацію” та “вербувала людей, які... зруйнували б узгодженість політичної сцени в Польщі”.

“[Зруйнувала] не лише польську політичну сцену, але й польські вибори”, – додав він.

За його словами, російське угруповання було підготовлене для того, щоб “вербувати різних людей”.

"У нас є дуже ефективні служби... які займаються захистом Республіки Польща. Вони мають знання, і ми ідентифікуємо це як дії, спрямовані на вплив на вибори в Польщі", - сказав Гавковський.

У середині травня в Польщі відбудуться президентські вибори, і влада побоюється, що російські спецслужби можуть спробувати вплинути на них для помсти за участь Польщі в допомозі сусідній Україні.

Варшава каже, що її роль як центру поставок в Україну зробила її мішенню для шпигунів, які працюють на Росію та її союзника Білорусі, а також для диверсій.

Нагадаємо, раніше опозиціонери в Польщі назвали заяву МЗС України з критикою кандидата у президенти Кароля Навроцького "втручанням у вибори".

Читайте також: