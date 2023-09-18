У Польщі виявили могилу дитини-"вампіра": замок на нозі та зелена щелепа

Історик пояснює, що так ховали людей, яких підозрювали у "вампіризмі".

У Польщі археологи під час розкопок давніх поховань виявили ще одну могилу "вампіра". Домовина належала дитині, віком 5-7 років, на нозі якої був замок.

Про це пише польське видання onet.pl.

Археологи з Університету Миколи Коперника зробили шокуюче відкриття. У П'єн (Куявсько-Поморське воєводство) вони натрапили на "антивампірську могилу". Це вже другий випадок такого поховання. Цього разу могила належала дитині.

2022 року дослідники з Торунського університету виявили могилу жінки у тому ж населеному пункті. Спосіб поховання був надзвичайно своєрідним і, згідно з давніми обрядами, вказував на підозри у вампіризмі. Жінка була похована з серпом на шиї і замком на пальці ноги.

Розкопки могили у Польщі. Фото: INSTYTUTU ARCHEOLOGII UMK W TORUNIU

Цього разу археологи виявили могилу дитини, ідентичну могилі минулорічної "вампірки". Доктор Даріуш Полінський, професор кафедри середньовіччя і нового часу Факультету історичних наук, керівник археологічних досліджень підкреслив, що пошук нових "антивампірських" могил є надзвичайно важливим у контексті інтерпретації функції конкретного кладовища.

Похованій дитині було близько 5-7 років. Її поклали головою донизу, а на ногу начепили замок - точно так само, як і в попередній могилі. До таких дій вдавалися, коли боялися померлих та їхніх можливих дій після смерті.

Є ще один момент, який цікавить археологів. Як у випадку з останньою, так і з минулорічною знахідкою, щелепна кістка була вкрита зеленуватим нальотом. На думку дослідників, це може походити від мідних монет, які поклали в зуби небіжчику безпосередньо перед похованням.

Нагадаємо, у Польщі археологи знайшли жінку, яку поховали як вампіра.

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