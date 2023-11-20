У Польщі вийшла резонансна книга про війну в Україні: секретні факти, які шокують

Американська розвідка знала про плани Росії напасти на Україну у листопаді 2021 року.

У Польщі вийшла книга "Polska na wojnie" ("Польща на війні") журналіста Збігнєва Парафяновича, у якій розповідаються про раніше закриті від світу секретні факти. У цій книзі зібрана інформація від високопоставлених членів польського уряду та президента, а також офіцерів армії, спецслужб. Усі вони залишаються анонімними.

Міжнародний комантор і публіцист Філіп Домб-Міровський повідомляє, що у книзі розповідається про початок майбутньої війни Росії та наступні місяці боротьби України за незалежність, про польсько-українські відносини та співпрацю, про катастрофічні прогнози західних політиків та експертів, про плани Білорусі воювати на боці Росії та інше.

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Цікаві та раніше невідомі факти

На сайті Друкарня наведені головні тези із книги. Зокрема:

Ніхто в Європі не вірив, що почнеться вторгнення. Єдині, хто це знали - це розвідка США та Британії. У Польщі у напад Росії на Україну вірили лише декілька людей. Польські спецслужби зрозуміли про початок вторгнення, коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону. Це означало, що вторгнення буде в найближчі декілька годин.

Єдині, хто це знали - це розвідка США та Британії. У Польщі у напад Росії на Україну вірили лише декілька людей. Польські спецслужби зрозуміли про початок вторгнення, коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону. Це означало, що вторгнення буде в найближчі декілька годин. 26 лютого Польща думала, кому перейде влада, якщо Зеленського вбʼють , та що в кращому випадку Україна втратить частину території. Розглядали, що у випадку вторгнення білорусів, використовувати білоруську діаспору як диверсійні групи в тилу білоруської армії.

, та що в кращому випадку Україна втратить частину території. Розглядали, що у випадку вторгнення білорусів, використовувати білоруську діаспору як диверсійні групи в тилу білоруської армії. Лукашенко на початку березня планував втекти з Мінська. Він виходив на звʼязок з поляками, питаючи дозволу виїхати через Польщу. Він розумів, що без дозволу Росії не може вилетіти з Білорусі, бо російська ППО уже була по всій РБ.

Він виходив на звʼязок з поляками, питаючи дозволу виїхати через Польщу. Він розумів, що без дозволу Росії не може вилетіти з Білорусі, бо російська ППО уже була по всій РБ. Сімʼя міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його пес жили у приватному будинку польського колеги Збігнєва Рау.

Польські генерали розповідали про те , що Україна не витримає і що наступні 72 години будуть вирішальними.

В листопаді 2021 року американська розвідка доповіла Польщі, що на початку 2022 року буде повномасштабне вторгнення росії, вони розглядали декілька сценаріїв.

В перші дні після 24 лютого у розмові між Польщею та Америкою радник Джо Байдена Джейк Саліван заявив, що "протягом 3 днів, максимум тиждень війна в Україні закінчиться. Буде партизанська війна в лісах без контролю над столицею".

За кілька місяців до офіційної передачі літаків у міжнародну коаліцію Польща розібрали близько 10 винищувачів МІГ-29 і залишили їх частинами в лісосмузі біля кордону. Києву повідомляли про "безхазяйні" деталі, які українці потім підбирали та швидко збирали на свій кордон. Цікаво, що п ольські військові казали, що винищувачі ніколи не полетять після повторної зборки, але українці справились і літаки були в строю.

ольські військові казали, але українці справились і літаки були в строю. Коли президент США Джо Байден їхав в Україну в 2023 році, американці застерегли росіян, якщо ті обстріляють потяг з Джо - то буде Третя світова війна.

На зустрічі Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) 8 лютого 2022, німці та французи приїхали з готовими заявами, щоб схилити Україну до виконання Мінських угод.

Президентка Словаччини виявилась хорошою союзницею та активно допомагала Польщі в просуванні надання статусу кандидата в ЄС для України. В результаті Словаччина та Польща дійшли до того, що поляки телефонували правим країнам, а Словаччина - ліберальним.

На початку березня була надія на припинення вогню. Посередником у переговорах між Україною та Росією виступив Абрамович за рекомендацією Зеленського.

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Польська сторона була залучена у обміні Медведчука, його переправляли з Польщі до Москви.

Бували випадки, що Польща відправляла якесь озброєння без відома Міністертсва, аби пришвидшити процес. Колишній міністр оборони Олексій Резніков одного разу подякував міністру оборони Польщі за зброю в твітері, а сам міністр нічого не знав про ту передачу.

Після початку війни в 2014 році в Україні були натівські інструктори (польські та британські). Замість евакуації з України вони поїхали на схід до Харкова та на Донбас. Польське політичне керівництво наполягало на негайну евакуацію, але військові самі відмовилися. Вони хотіли зібрати розвіддані про війну бо "в разі нападу Росії на Польщу, Росія діятиме схожим чином як і в Україні".

Під час другого візиту Дуди до України де він виступив у Верховній раді, був пік найкращих відносин між Дудою та Зеленським.

У травні 2022 року почалася так звана гонка за Україну, хто зробив найбільше у підтримці України, хто справжній герой. Українці скористалися ситуацією та "марнотратством світових лідерів, які бажали стати частиною історії". Українці обіцяли всім і медалі, і фотографії, в замін на зброю.

Одного разу польські політики посварились за опубліковані фотографії в твітері Зеленського. Один з політиків був незадоволений, що він на задньому плані.

Поляки хотіли отримати захоплену російську техніку щоб дослідити, але українці вимагали заплатити за неї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто зателефонував генералу польського Штабу та попросив вибачення за інцидент з ракетою, коли загинуло двоє людей.

Під час "повстання Пригожина" Байден мав телефонні розмови з головними лідерами Європи та Зеленським. Польща образилась, що Байден не зателефонував Дуді.

Нагадаємо, у цій же книгі згадується, що на початку повномасштабної війни РФ проти України навесні 2022 року Польща розслідувала можливий замах на президента Анджея Дуду. Йдеться про політ президента та очільника Генштабу на зустріч із Байденом у Жешуві.

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