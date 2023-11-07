У Польщі військовий вбив 6-річного сина та 17 днів ховався у лісі: подробиці трагедії

У Польщі 44-річного військового Гжегожа Бориса, який вбив свого 6-річного сина і якого поліція розшукувала 17 днів, знайшли мертвим у місцевому ландшафтному парку.

Про це повідомляє польське видання onet.pl

У прокуратурі Польщі повідомили, що чоловіка знайшли мертвим у місцевій водоймі. Скільки часу там пролежав труп невідомо.

"Заходи були завершені. Вдалось встановити, що труп належить Гжегожу Борису. Що стосується причини смерті, то будуть проведені подальші заходи, в тому числі є необхідність проведення розтину", - зазначила Гражина Вавринюк, прессекретарка Регіональної прокуратури в Гданську.

Зазначимо, що 20 жовтня у квартирі військового знайшли мертвим його 6-річного сина. Поруч була записка: "Вибачте за все, ви всі звірі".

Після цього поліція та військові розшукували підозрюваного у вбивстві дитини. Наразі мотиви вчинку чоловіка невідомі.

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