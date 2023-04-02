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У Польщі водія розчавило власною автівкою перед подвір'ям будинку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
301
Час на прочитання
1 хв
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У Польщі водія розчавило власною автівкою перед подвір'ям будинку

У Польщі сталася смертельна ДТП.

У польському місті Венгрув сталася смертельна аварія просто перед подвір'ям жертви – чоловік на бусі в'їхав в огорожу, його автівка перекинулась, він випав і транспортний засіб розчавив його.  

Про це пише In Poland.

ДТП сталася у п'ятницю, 31 березня, водій автівки Ford Transit загинув миттєво.

Нагадаємо, п'яний білорус вдерся до квартири поляка, з'їв увесь гуляш і заснув на дивані.

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Дата публікації
Перегляди
301
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