У Польщі впав загадковий об'єкт із написами російською мовою: що відомо

Біля польського міста Ольштин впав загадковий об'єкт, на якому були написи російською мовою. Збройні сили Польщі переконують, що швидше за все це - повітряна куля.

Про це пише польське видання onet.pl.

Повідомлення про падіння загадкового об'єкта у Польщі надійшло у середу вночі. Він впав у лісосмузі в селі Оржехово. На апараті були написи російською мовою. На місце події прибула поліція.

"Хоча спочатку підозрювали, що це може бути метеорологічна куля, незабаром було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою" - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

RMF FM повідомляє, що на місце події прибула поліція, але не військові. Там кажуть, що об'єкт, який потрапив на польську територію, є метеорологічною кулею. Це підтвердили військові.

"Запевняємо вас, що це, швидше за все, метеорологічна куля", - сказав підполковник Яцек Горишевський, речник оперативного командування Збройних сил.

Він також додав, що хоча місце події охороняла поліція, військових там не було.

У поліції запевнили, що вони встановлюють, що це було насправді.

Нагадаємо, у Польщі прокоментували події в Курській області.

Читайте також: