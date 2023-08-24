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У Польщі вулицею міста текла "ріка із пива": що сталось та фото

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Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі вулицею міста текла "ріка із пива": що сталось та фото

У Польщі вулицю затопило пиво. Фото: Kapexis/Twitter

Водій заплатить 4500 злотих штрафу.

У польському місті Познань сталась незвичайна подія: з вантажівки випали ящики із 7 тисячами пляшок пива. Хмільний напій затопив вулицю Броварну, а водій фури змушений заплатити чималий штраф. 

Про це пише wprost.pl

Незвичайна аварія на одному з перехресть Познані. Поблизу вулиці Броварної з вантажівки випали ящики з майже сімома тисячами пляшок пива. Напій залив проїжджу частину, а водій транспортного засобу отримав великий штраф.

Інцидент стався у четвер, 24 серпня. 

"Річка із пива на перехресті вулиць Лешек і Святополка", - повідомив очевидець. До повідомлення він додав фотографію, на якій видно десятки ящиків і тисячі розбитих пивних пляшок.

Як з'ясувалось, аварія сталася біля перехрестя на вулиці Броварній у Познані. З вантажівки, яка проїжджала повз житловий масив Антонінек, випали ящики з алкоголем.

За даними видання, вантаж, який складався з майже 7 000 пляшок, не був належним чином закріплений. "Пивна ріка" ускладнила рух транспорту, через що на місце події виїхали екстрені служби. 

"Водій транспортного засобу був оштрафований офіцерами, які прибули на місце події.

"4 тисячі злотих за створення загрози безпеці руху і 500 злотих за в'їзд на провулок, де вантажівкам заборонено їздити", - повідомили у поліції Польщі. 

Нагадаємо, у Польщі чоловік, який 10 років переховувався від поліції, захотів сісти до в'язниці.

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Дата публікації
Перегляди
1602
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