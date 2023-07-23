У Польщі вже другий день горить склад з небезпечними хімікатами

Якщо буде загроза для людей - їх готуються евакуювати.

У Польщі від суботи гасять пожежу на великому складі з невідомими хімічними речовинами. Місцева влада запевняє, що 23 липня займання ліквідують.

Про це пише tvn24.pl.

Пожежа в районі Пшилепа (Зелена Гура) сталася в суботу 22 липня. У приміщенні, що згоріло, знаходилися, серед іншого, небезпечні речовини невідомого типу. На боротьбу з вогнем були направлені десятки пожежних бригад, в тому числі Спеціалізована хіміко-екологічна рятувальна група.

У зв'язку з пожежею Центр урядової безпеки оголосив попередження мешканцям семи повітів: Зелена Гура, Свебодзін, Кросно, Жари, Жагань, Новосоль і Вшова.

Рух поїздів між Зеленою Гурою та Вроцлавом і Щецином на залізничній лінії, яка проходить поблизу місця пожежі, призупинено до подальшого повідомлення.

Місцева влада запевняє, що ситуація із пожежею під контролем.

"Є хороша інформація, пожежа під контролем, протягом десятка годин вона має бути повністю під контролем, закінчена, і всі ці дії підтверджують одну річ, яка була для нас найважливішою. Не було жодного моменту, жодного моменту, коли здоров'я і життя мешканців, які знаходяться поблизу, були під загрозою", - сказав воєвода Любуського воєводства Владислав Дайчак на брифінгу.

Він додав, що "моніторинг проводився" пожежниками, обласним екологічним інспектором та військовими. - Ці результати підтверджують, що небезпеки немає.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва запевнила, що "на сьогоднішній день загрози здоров'ю та життю мешканців немає".

Бригадир пожежної охорони Любуського воєводства Патрик Марушак розповів, що гасіння пожежі тривало всю ніч.

"На місці працювало 64 відділення Державної пожежної служби та Добровільної пожежної служби, загалом двісті пожежників. Вранці для гасіння пожеж був відправлений поліцейський вертоліт з цистерною, але о сьомій годині ранку ситуація була під контролем, і відправлення вертольота було скасовано", - сказав він.

Влада Польщі зазначає, що у випадку загрози для життя людей, місцевих евакуюють.

Нагадаємо, у Польщі затримали 5 осіб, серед яких є засновниця популярного кафе у Варшаві. Їх підозрюють у привласненні 39 мільйонів злотих, які призначалися для біженців з України.

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