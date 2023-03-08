У Польщі "взялися" за українців, які отримали "необґрунтовані" соцвиплати: що відомо

За місяць понад 3 тисячі біженців з України у Польщі втратили виплати, бо порушили законодавство.

У Польщі заявили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, приблизно 2 мільйони злотих було виплачено українським громадянам неправомірно, тож цю допомогу, яку ZUS виплатив біженцям після того, як вони залишили Польщу, хочуть повернути.

Про це Rzeczpospolita.

28 січня набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України, згідно з якими виплати сім’ям з України припиняються, якщо вони виїжджають за межі Польщі на понад 30 днів.

За місяць дії нової норми Закону про допомогу ZUS призупинив виплату допомоги приблизно 3200 громадянам України, бо ті порушили законодавство країни і виїхали на понад місяць.

"Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів від дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі та виплату допомоги буде відновлено. Утримання платежу одразу після дня від’їзду на підставі зміненого акту дозволило нам уникнути переплати допомоги", – пояснює речник ZUS Павел Жебровський.

Раніше ж діяло положення, згідно з яким ZUS отримував інформацію про дату закінчення терміну перебування в Польщі. Тому інформація про виїзд була надана не раніше, аніж через місяць після перетину кордону. Т аке рішення призвело до численних випадків "безпідставних переплат" біженцям з України, бо ті не поверталися до Польщі за 30 днів.

"Платіжні органи, зокрема Установа соціального страхування, не знаючи про від’їзд особи, виплатили їй допомогу, на яку вона фактично не мала права. Лише згодом вони отримали інформацію від прикордонників, що ця особа заднім числом втратила право на легальне перебування", - пояснили у ZUS.

Наразі вже вилучено 35,3 тис. злотих і перевірки тривають.

" ZUS послідовно виносить подальші рішення щодо неправомірно зібраних пільг і зобов’язує бенефіціарів повернути їх", – каже Павел Жебровський.

Нагадаємо, у Варшаві пояснили, як українцям легалізуватися на тривалий термін у Польщі.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що українські біженці, які за кордоном отримують там фінансову допомогу, повинні відображати ці доходи у декларації, але податок сплачувати не потрібно.

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