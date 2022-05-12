У Польщі від 12 травня перевірятимуть водіїв та назначатимуть штрафи: кого це стосується

У Польщі від 12 травня перевірятимуть водіїв та назначатимуть штрафи: кого це стосується

12 травня поліція Польщі розпочинає загальнонаціональну акцію «Незахищені учасники руху». Перевірятимуть в першу чергу чи дотримуються водії правил щодо пішоходів, велосипедистів, користувачів двоколісних транспортних засобів. Очікується посилене патрулювання біля пішохідних переходів, велосипедних маршрутів, в місцях, де багато двоколісного транспорту.

Штрафи у розмірі 1500 зл, або 10 200 грн доведеться, як повідомляє finance.ua заплатити за такі правопорушення.

Ненадання дороги пішоходу на пішохідному переході або в’їзд на нього.

Водій транспортного засобу, що повертає на поперечну дорогу, не уступив дорогу пішоходу, який переходить дорогу на перехресті, на яке той виїжджає.

Пішоходу не надана дорога при переході тротуару або пішохідної доріжки або під час руху на площі, де рух пішоходів і транспортних засобів відбувається на одній поверхні.

Не надана дорога пішоходам при їзді заднім ходом.

Не надана дорога пішоходам водієм транспортного засобу в мікрорайоні.

Якщо водій не зупинив транспортний засіб для того, щоб особа з інвалідністю або особа з обмеженими фізичними можливостями могла перетнути дорогу за спеціальним знаком.

У випадку обгону транспортного засобу на пішохідному переході.

Обгін транспортного засобу, який рухався в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходу.

Порушення заборони на проїзд уздовж тротуару або пішохідного переходу.

Порушення обов’язку зупинити транспортний засіб у такому місці та на такий час, щоб забезпечити вільний доступ пішоходам до транспортних засобів громадського транспорту — за відсутності острівця для пасажирів на зупинці.

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