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У Польщі від 12 травня перевірятимуть водіїв та назначатимуть штрафи: кого це стосується

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У Польщі від 12 травня перевірятимуть водіїв та назначатимуть штрафи: кого це стосується

12 травня поліція Польщі розпочинає загальнонаціональну акцію «Незахищені учасники руху». Перевірятимуть в першу чергу чи дотримуються водії правил щодо пішоходів, велосипедистів, користувачів двоколісних транспортних засобів. Очікується посилене патрулювання біля пішохідних переходів, велосипедних маршрутів, в місцях, де багато двоколісного транспорту.

Штрафи у розмірі 1500 зл, або 10 200 грн доведеться, як повідомляє  finance.ua заплатити за такі правопорушення.

  • Ненадання дороги пішоходу на пішохідному переході або в’їзд на нього.
  • Водій транспортного засобу, що повертає на поперечну дорогу, не уступив дорогу пішоходу, який переходить дорогу на перехресті, на яке той виїжджає.
  • Пішоходу не надана дорога при переході тротуару або пішохідної доріжки або під час руху на площі, де рух пішоходів і транспортних засобів відбувається на одній поверхні.
  • Не надана дорога пішоходам при їзді заднім ходом.
  • Не надана дорога пішоходам водієм транспортного засобу в мікрорайоні.
  • Якщо водій не зупинив транспортний засіб для того, щоб особа з інвалідністю або особа з обмеженими фізичними можливостями могла перетнути дорогу за спеціальним знаком.
  • У випадку обгону транспортного засобу на пішохідному переході.
  • Обгін транспортного засобу, який рухався в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходу.
  • Порушення заборони на проїзд уздовж тротуару або пішохідного переходу.
  • Порушення обов’язку зупинити транспортний засіб у такому місці та на такий час, щоб забезпечити вільний доступ пішоходам до транспортних засобів громадського транспорту — за відсутності острівця для пасажирів на зупинці.

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