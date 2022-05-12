У Польщі від 12 травня перевірятимуть водіїв та назначатимуть штрафи: кого це стосується

12 травня поліція Польщі розпочинає загальнонаціональну акцію «Незахищені учасники руху». Перевірятимуть в першу чергу чи дотримуються водії правил щодо пішоходів, велосипедистів, користувачів двоколісних транспортних засобів. Очікується посилене патрулювання біля пішохідних переходів, велосипедних маршрутів, в місцях, де багато двоколісного транспорту.
Штрафи у розмірі 1500 зл, або 10 200 грн доведеться, як повідомляє finance.ua заплатити за такі правопорушення.
- Ненадання дороги пішоходу на пішохідному переході або в’їзд на нього.
- Водій транспортного засобу, що повертає на поперечну дорогу, не уступив дорогу пішоходу, який переходить дорогу на перехресті, на яке той виїжджає.
- Пішоходу не надана дорога при переході тротуару або пішохідної доріжки або під час руху на площі, де рух пішоходів і транспортних засобів відбувається на одній поверхні.
- Не надана дорога пішоходам при їзді заднім ходом.
- Не надана дорога пішоходам водієм транспортного засобу в мікрорайоні.
- Якщо водій не зупинив транспортний засіб для того, щоб особа з інвалідністю або особа з обмеженими фізичними можливостями могла перетнути дорогу за спеціальним знаком.
- У випадку обгону транспортного засобу на пішохідному переході.
- Обгін транспортного засобу, який рухався в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходу.
- Порушення заборони на проїзд уздовж тротуару або пішохідного переходу.
- Порушення обов’язку зупинити транспортний засіб у такому місці та на такий час, щоб забезпечити вільний доступ пішоходам до транспортних засобів громадського транспорту — за відсутності острівця для пасажирів на зупинці.
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