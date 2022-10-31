У Польщі з 15-метрової висоти впав підіймач із українськими заробітчанами: є загиблий (фото)

У Польщі під час виконання покрівельних робіт загинув 59-річний український заробітчанин.

Про це інформує місцеве поліція.

Відомо, що трагедія сталася у населеному пункті Бодачув в Люблінському воєводстві цими вихідними. Там наймані працівники виконували покрівельні роботи, використовуючи кран із корзинним підіймачем.

Під час робіт із висоти близько 15 метрів підіймач, в якому перебували двоє українців, раптово впав. Внаслідок нещасного випадку 59-річний чоловік загинув на місці.

Ще одного, 48-річного робітника з України, госпіталізували. Про тяжкість травм останнього не повідомляється.

Причини та обставини трагедії встановлюють прокуратура та інспекція праці.

Нагадаємо, в Україні заборонили компаніям-посередникам брати плату з українців за надання послуг із працевлаштування за кордоном. Їх має сплачувати роботодавець.

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