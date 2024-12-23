У Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки

Українці, які ведуть бізнес у Польщі, потрапляють під пильну увагу податкових органів.

Польща посилює контроль за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес або здійснюють перекази. Починаючи від 2025 року, підозрілі транзакції можуть призвести до блокування рахунків. Мета заходів — боротьба з шахрайством і тіньовою економікою, що завдає збитків бюджету.

Про це повідомляє Інформаційний портал Польщі.

Особлива увага буде приділятися галузям, що найбільше схильні до податкових порушень:

Будівельні послуги — фіксуються випадки використання фіктивних рахунків для зменшення податкових зобов'язань.

— фіксуються випадки використання фіктивних рахунків для зменшення податкових зобов'язань. Нематеріальні послуги — через складнощі з перевіркою реальності наданих послуг ця сфера є однією з найбільш ризикованих.

— через складнощі з перевіркою реальності наданих послуг ця сфера є однією з найбільш ризикованих. ІТ-сектор — підроблені документи та тіньові транзакції продовжують залишатися серйозною проблемою.

Українці, які займаються бізнесом або здійснюють значні грошові перекази в Польщі, особливо в зазначених сферах, мають ризик потрапити під пильну увагу податкових органів. Причини для блокування рахунків можуть бути різними, серед яких:

Великі транзакції без чіткого зазначення призначення або з ненадійних джерел.

Використання підроблених рахунків-фактур для зменшення податкового навантаження.

Невчасне декларування доходів або їх приховування.

Українцям, які працюють або ведуть бізнес у Польщі, варто дотримуватися кількох простих правил для уникнення проблем:

Вести детальний облік усіх транзакцій.

Своєчасно сплачувати податки та подавати звіти.

Перевіряти постачальників і партнерів на надійність.

Уникати тіньових схем і сумнівних платежів.

Рекомендується консультуватися з бухгалтерами та юристами з податкового законодавства Польщі, оскільки з 2025 року планується посилений контроль за податковими порушеннями для українців, які ведуть бізнес або здійснюють фінансові операції в країні.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українці, які хочуть працювати в Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір як основну форму трудових відносин й згідно з проєктом нового закону

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