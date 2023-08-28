У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через іноземця, який приїхав з України: що сталось

У столиці Польщі Варшаві евакуйовували людей із аеропорту ім. Шопена. Сталось це через 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України до ОАЕ.

Про це пише польське видання RMF FM.

Інцидент стався в терміналі варшавського аеропорту Окенце. О 15:05 під час огляду ручної поклажі 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки були виявлені боєприпаси. Як з'ясували журналісти - це були чотири набої калібру 5,56 міліметра. 41-річний чоловік прямував з України до Дубаю.

Громадянин Південної Африки також мав при собі зареєстрований багаж. У ньому знайшли бойову гранату. На час роботи піротехніків прикордонників оперативний черговий аеропорту прийняв рішення про призупинення руху та евакуацію терміналу вильоту на рівні CDE. За даними PAP, з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Громадянин ПАР був затриманий прикордонниками. Очікується, що у вівторок його доставлять до прокуратури.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні сталась небезпечна ситуація. Там військові Білорусі почали кидати каміння у бік польських прикордонників.

Читайте також: