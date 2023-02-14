Очільник польського МЗС Збігнєв Рау заявив, що відомству вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні.
У Польщі з Міністерства закордонних справ звільнили всіх випускників Московського інституту міжнародних відносин.
Московський державний інститут міжнародних відносин був інвестицією в діяльність російського імперіалізму.
Про це в інтерв'ю Gazeta Polska Codziennie повідомив очільник відомства Збігнєв Рау.
"Московський державний інститут міжнародних відносин був інвестицією в діяльність російського імперіалізму. Це частина радянської м'якої сили. Випускники мали служити державному розуму цієї імперії. Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні", - сказав він в інтерв'ю.
Нагадаємо, в понеділок, 13 лютого, до кордонів Польщі підлетіли три російські військові літаки. Їх перехопили винищувачі Нідерландів, які залучені до місії з повітряної охорони РП. Виявилося, що це були три літаки: російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер". Голландські винищувачі F-35 супроводжували стрій здалеку і передали партнерам по НАТО.
Згодом польське оперативне командування ЗС підтвердило інформацію і запевнило, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.
"Російські літаки супроводжували німецьку Luftwaffe (Люфтваффе або Повітряні сили Німеччини). Вони пролетіли без транспондера", - йдеться в повідомленні.
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