У Польщі з приміщення міськради випав та загинув молодий чоловік: ЗМІ пишуть, що це – українець

У Польщі повідомляють про загибель молодого чоловіка. За неофіційними даними, ним виявився 30-річний українець.

У Кракові, що у Польщі, молодий чоловік випав з восьмого поверху міської ради, його не змогли врятувати. За неофіційними даними, загиблим виявився українець.

Про це пише wprost.pl.

Трагедія сталась зранку 24 лютого. Близько 11:00 співробітники поліції отримали повідомлення про те, що з восьмого поверху будівлі мерії Кракова на проспекті Повстання Варшавського випав чоловік віком близько 30 років.

На місце події прибули співробітники поліції, прокурор і лікарі швидкої допомоги. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

Попередні висновки правоохоронців вказують на те, що треті особи не сприяли смерті потерпілого.

Видання radiokrakow.pl повідомляє, що за неофіційними даними, загиблий - українець, йому приблизно 30 років. Причини трагедії поки невідомі.

Нагадаємо, у Польщі налякана жінка викликала швидку для статуї Ісуса.

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