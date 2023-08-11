У Польщі з'явилися “запрошення” стати найманцями ПВК “Вагнер” (фото)

Краківська поліція розслідує появу наклейок із QR-кодом, який веде на російськомовний сайт.
На вулицях польського міста Кракова з’явилися наліпки, які закликають приєднатися до "вагнерівців". Це "запроження" до російської ПВК "Вагнер" містить QR-код, який веде на російськомовний сайт.
Про це повідомляє Gazeta Krakowska з посиланням на допис депутата краківської міської ради Лукаша Вантуха в соціальних мережах.
Одна з наклейок, за словами польського політика, з’явилася на автостоянці біля Музею Армії Крайової.
У публікації в соцмережах депутат також процитував переписку, з якої зрозуміло, що подібні ситуації також траплялися в інших містах Польщі.
У соцмережах також поширено відео, на якому зафіксовано появу такої ж наклейки в одному з громадських туалетів Кракова.
На наклейці є напис “Ми тут. Приєднуйтесь до нас. ПВК Вагнер” та QR-код, який при скануванні спрямовує на російськомовний сайт.
У поліції повідомили, що після сигналів про появу наклейок їх виявили в різних частинах міста. Тепер справу розслідує Головне управління міської поліції в Кракові.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про заходи, які застосовує уряд Польщі через найманців “Вагнера”, які перебувають у Білорусі.
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