У Польщі з'явилися “запрошення” стати найманцями ПВК “Вагнер” (фото)

Краківська поліція розслідує появу наклейок із QR-кодом, який веде на російськомовний сайт.

На вулицях польського міста Кракова з’явилися наліпки, які закликають приєднатися до "вагнерівців". Це "запроження" до російської ПВК "Вагнер" містить QR-код, який веде на російськомовний сайт.

Про це повідомляє Gazeta Krakowska з посиланням на допис депутата краківської міської ради Лукаша Вантуха в соціальних мережах.

Одна з наклейок, за словами польського політика, з’явилася на автостоянці біля Музею Армії Крайової.

У публікації в соцмережах депутат також процитував переписку, з якої зрозуміло, що подібні ситуації також траплялися в інших містах Польщі.

Також читайте Загроза нападу "вагнерівців": Польща удвічі збільшить кількість військових на кордоні із Білоруссю

У соцмережах також поширено відео, на якому зафіксовано появу такої ж наклейки в одному з громадських туалетів Кракова.

На наклейці є напис “Ми тут. Приєднуйтесь до нас. ПВК Вагнер” та QR-код, який при скануванні спрямовує на російськомовний сайт.

У поліції повідомили, що після сигналів про появу наклейок їх виявили в різних частинах міста. Тепер справу розслідує Головне управління міської поліції в Кракові.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про заходи, які застосовує уряд Польщі через найманців “Вагнера”, які перебувають у Білорусі.

Читайте також: