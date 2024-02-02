У Польщі за шпигунство на військову розвідку Росії засудили білоруса та росіянина

Суд у польському місті Білостоку засудив до чотирьох років в'язниці білоруса та росіянина, яких звинуватили у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).

Про це повідомило Polskie Radio.

Суд зарахував обом звинуваченим час тримання під вартою, а також зобов'язав їх сплатити судові витрати у справі.

Весь процес, який у першій інстанції тривав понад рік, відбувався відкрито. Вирок не є остаточним і може бути оскарженим.

Обвинувальний висновок надійшов до суду Білостока із військового відділу Варшавської окружної прокуратури 30 грудня 2022 року. У ньому громадянина Білорусі та громадянина Росії звинуватили у шпигунстві на користь російської військової розвідки протягом п'яти років — від 2017-го до весни 2022-го. У квітні 2022 року їх заарештували.

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За даними прокуратури, білорус і росіянин добували для ГРУ інформацію про польські військові об'єкти, які мають критично важливе оборонне значення. Крім того, вони передавали російській розвідці відомості “про боєздатність, моральний стан і функціонування” підрозділів цих об'єктів.

Як встановили слідчі, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах. Білорус спочатку навчався в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувався на роботу з організації парашутної підготовки. Таким чином він налагодив контакти, які використав для шпигунства на користь російської розвідки. Другий обвинувачений шпигував під виглядом проведення культурних заходів та туризму, розповіли у прокуратурі.

Як з'ясували у відомстві, шпигунська діяльність обох обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих на північному сході Польщі. Зокрема вони збирали інформацію про охорону східного кордону від нелегальних мігрантів, чисельність та структуру розміщених там підрозділів та спецтехніку, яку вони використовують. Також шпигунів цікавили оперативні можливості військових частин, дислокованих на північному сході Польщі, та їх взаємодія з військами інших країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше у Польщі засудили 11 громадян України та 3 росіян і білорусів за шпигунство на користь Росії. Серед покараних - переважно молоді чоловіки з різних регіонів України.

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