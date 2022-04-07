Шпигуни Лукашенка: у Польщі заарештували двох білорусів, які збирали дані про військові об'єкти

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Польщі затримали двох громадян Білорусі за підозрою у шпигунстві. Вони збирали дані про польські військові обʼєкти та техніку стратегічного значення. Наразі білорусів помістили під варту.
Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Польщі.
Співробітники військової поліції у Познані затримали двох білорусів, яких підозрюють у тому, що вони займалися шпигунською діяльністю на користь білоруських спецслужб. Зокрема, шпигуни збирали дані про військові та цивільні об'єкти, які мають вирішальне значення для оборони Польщі.
Підозрюваним висунули звинувачення у шпигунстві на користь білоруських спецслужб. За клопотанням прокурора їх заарештували судом на три місяці. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
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