У Польщі заарештували матір та її дітей, які "не давали жити сусідам" та вигадували різні знущання

У Польщі заарештували матір та її двох дорослих дітей, які перетворили життя своїх сусідів на "пекло". Вони вигадували різні знущання, щоб нашкодити людям.

Про це пише tvp.info.

72-річну Малгожату К. разом з її 40-річним сином Анджеєм і 36-річною дочкою Малгожатою, яких підозрюють у тому, що вони спільно і за попередньою змовою постійно переслідували своїх сусідів і погрожували їм смертю, заарештовано на три місяці.

Викликали поліцію, закидали сміттям та імітували наїзд

Слідство у справі сім'ї К. з села Жджари Дембіцького Підкарпатського воєводства веде Воєводська прокуратура в Жешуві. Речник прокуратури Кшиштоф Цехановський повідомив, що троє підозрюваних зробили життя своїх сусідів нестерпним.

"Їхні дії були спрямовані на те, щоб унеможливити нормальну життєдіяльність сусідів. Біля будинку одного з потерпілих вони розмістили пристрої, які реагували на рух і видавали гучні звуки різної частоти, в тому числі імітували постріли, коли з'являвся сусід. За допомогою відеокамери вони вели спостереження за життям потерпілого на його приватній території. Закидали його ділянку органічними відходами, кидали каміння в бік автомобіля та майна потерпілого", - перерахував прокурор.

Підозрювані також обмовили сусіда у зберіганні та вживанні наркотиків. Вони безпідставно викликали поліцію, звинувачуючи потерпілого у скоєнні злочинів, а також погрожували йому розправою із застосуванням пневматичної зброї.

"Їхній арсенал протиправної поведінки також включав у себе прискорення автомобіля і його зупинку прямо перед обличчям потерпілого, а також освітлення майна потерпілого фарами і миготіння ними вночі", - додав прокурор Цехановський.

Матері та її дітям сусіди погрожували вбивством

Подібні принизливі дії вони також вчинили щодо жінки, яка мешкала по сусідству, але тут жертвами стали також її неповнолітні діти.

"Їм 12 липня підозрювані погрожували вбивством, імітуючи постріл з пневматичної зброї", - зазначив прокурор Цехановський.

За словами слідчих, аналіз доказів вказує на те, що сім'я К. вчинила злочини, передбачені ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу в поєднанні зі ст. 190а ч. 1 Кримінального кодексу. Трьом жителям Жджари: 72-річній Малгожаті К. (за неофіційною інформацією, лікарці), її 40-річному синові Анджею К. і 36-річній дочці Малгожаті К. було пред'явлено звинувачення в тому, що вони, діючи спільно і за попередньою змовою, впродовж 2021-23 років постійно переслідували своїх сусідів і погрожували їм позбавленням життя. Злочини караються позбавленням волі на строк до восьми років. Їх заарештовано на три місяці.

Нагадаємо, в Польщі туристам, які вирішили прокататися країною на таксі, загрожує позбавлення волі.

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